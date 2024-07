Giallo a Venezia | cadavere di donna ritrovato al Lido

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)dial. Recuperato dai sommozzatori il corpo ancora non è stato identificato Un nuovo mistero si addensa sulla lagunana. Nella serata di ieri, 24 luglio, nella serata, il corpo senza vita di unaè stato rinvenuto nelle acque deldi. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, a bordo di una imbarcazione, hanno avvistato il corpo galleggiare e hanno immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno provveduto al recupero della salma. Al momento non è stata ancora accertata l’identità della vittima, né le cause del decesso. Le indagini sono condotte dalle forze dell’ordine sotto la supervisione della Procura della Repubblica di