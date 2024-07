Gaza Tajani | Siamo pronti a inviare i nostri militari per favorire una stagione di pace tra Israele e Hamas è necessaria una tregua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “perunadi transizione ditra, così come l’abbiamo per Libano e. Oggi incontrerò al Quirinale il presidente israeliano Isaac Herzog, l’obiettivo è parlare della situazione in Medio Oriente e fare tutto perché si possa arrivare a un cessate il fuoco fra, per poi dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli e due Stati“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Non Stop News, su Rtl 102.5, da Antonio, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, aggiungendo: “Stanno arrivando nell’area del progetto italiano Food for, che è un programma voluto dal governo peralimenti e beni sanitari per la popolazione civile palestinese.