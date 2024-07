Disturbi dell’apprendimento la Provincia lancia un osservatorio per i ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fermo, 25 luglio 2024 – È nato nella piccoladi Fermo un modello di presa in carico precoce dei, dentro l’permanente voluto dalla consigliera Pisana Liberati proprio per sensibilizzare sull’argomento il mondo della scuola e le famiglie, con l’aiuto degli esperti del settore, a partire da Lucia Iacopini, segreteria del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione italiana dislessia. Nel corso dell’anno scolastico che si è appena concluso si è deciso di allargare lo screening sui possibiligià all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai primi due anni di primaria, formando al contempo oltre 200 insegnanti. “Abbiamo tenuto anche un corso di comunicazione, era un anello debole, non si riusciva a comunicare soprattutto con i genitori la situazione degli screening.