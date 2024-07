Dal 1 agosto al 1 settembre al via il XV ARTango&Jazz Festival

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 25 luglio 2024) IGLESIAS – Dopo mesi di grande attesa, e dopo il grande successo dell’anteprima cagliaritana in primavera, dal 1°al 1°in alcune delle location più suggestive del Sud Sardegna, riparte la quindicesima edizione di ARTango&Jazz, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Sarà un viaggio profondo nel mondo del tango, il cui sipario si alzerà giovedì 1a Gonnesa presso il suggestivo scenario di Pozzo Baccarini. Alle 21.30 salirà sul palco il Duo Guirimbadu formato da Eudoro Grade e Vasco Ramalho (chitarra e marimba), per un concerto dal titolo “Timeless Sounds”. Prima dell’evento sarà possibile raggiungere il sito partecipando ad un’escursione a cura di Janas Escursioni (attività a pagamento). Per info e prenotazioni: 3519667593.