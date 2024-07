Cosa successe il 25 luglio del 1943? La data cambiò la storia dell’Italia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alcune date restano impresse nelladi una nazione più di altre. Il 25è una di queste. In questo giorno, infatti, la seduta del Gran Consiglio del fascismo, organo supremo del regime, si riunisce. E di fatto sancisce l’esautorazione di Benito Mussolini. Una scelta legata ormai alle ridotte possibilità di vincere la guerra, con lo sbarco degli Alleati al sud. E alla generale sensazione che l’Italia dovesse liberarsi dal giogo della dittatura. Il Consiglio si ritrova, dunque, per la prima volta in quattro anni nel pomeriggio. Alla presenza del presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Dino Grandi. Ci sono anche il vecchio generale Emilio De Bono, il segretario del Partito fascista Carlo Scorza, il presidente dell’Accademia d’Italia Luigi Federzoni, Roberto Farinacci, Giuseppe Bottai e il genero del duce, Galeazzo Ciano.