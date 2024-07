Conte | Meloni rifila altre due fregature agli italiani col ‘Salva casa’ e col decreto liste d’attesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Giorgiadueulteriori“. Giuseppe, arrivando ad uno degli appuntamenti della ‘scuola di formazione’ del Movimento 5 stelle a Roma, boccia gli ultimi due provvedimenti del governolicenziati dal Parlamento. Il“maschera un condono e addirittura di fatto disattiva anche le norme antisismiche e ilsulla Sanità che non mette un euro sulle, lasciafile lunghissime. Anche per questo – conclude – stiamo raccogliendo le firme per far saltare la riforma sull’Autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità”.