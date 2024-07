Compie 21 anni la sfilata storica di Santo Stefano Magra | via alla festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 - Da venerdì a domenica la 21ª edizione delladicon la rievocazione di un antico mercato lungo il tracciato della Via Francigena e altri eventi. Tre giornate diavvolgeranno residenti e visitatori in un’atmosfera medievale che trasformerà il borgo storico in un grande spazio all’aperto intriso di profumi, sapori e oggetti antichi. I numerosi figuranti indosseranno abiti tradizionali sfilando per le vie del centro, mentre sarà possibile assaggiare i piatti della tradizione dell’epoca graziefedele rielaborazione delle ricette più amate. Il mercato medievale prenderà il via dalle 19 sviluppandosi da via Mazzini a viafino a piazza XXV Aprile. In esposizione e vendita prodotti alimentari e artigianali del contesto storico ricreato e provenienti da tutta Italia.