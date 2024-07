Cantastorie sporco | a Varese c’è chi si solleva contro Saviano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug – La natura didi Robertoè cosa ben nota. Lo scrittore, ben lungi dall’essere giornalista come si spaccia e lo spacciano da anni, a conti fatti ha raccontato eventi inventati, seppur ispirati alla realtà, come nel suo unico romanzo di successo, ossia Gomorra. La stessa wikipedia ha sempre “ballato” sulla definizione di “giornalista” per il sedicente Vate, che non sempre è apparsa nella sua descrizione nella pagina dell’enciclopedia online a lui dedicata (ora, tuttavia, siamo di nuovo nella fase positiva della qualifica). Ma insomma, indipendentemente dall’iscrizione diall’Ordine dei giornalisti, il suo lavoro esprime soprattutto racconti (che siano piacevoli da leggere o meno è altra questione) e non documentazioni giornalistiche.