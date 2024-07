Barbie lancia la prima bambola non vedente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’annuncio di Mattel Mattel, Inc. ha annunciato il lancio di unanon, progettata per rappresentare un numero maggiore di bambini e ispirarli a raccontare più storie attraverso il gioco. Questa nuova, parte della lineaFashionistas, è stata creata in collaborazione con l’American Foundation for the Blind (AFB) per garantire un’accurata rappresentazione delle persone con cecità o ipovisione. Lainclude un bastone bianco e rosso, occhiali da sole funzionali, articolazioni dei gomiti, e abiti tattili. Kevin Hipp Il packaging dellaè accessibile, con il nome “” scritto in braille. Laè progettata con lo sguardo rivolto leggermente verso l’alto e l’esterno, riflettendo lo sguardo distintivo di un individuo non