WWE | un ex manager loda il lavoro di un insospettabile nella costruzione di Drew McIntyre vs CM Punk

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Adam Pearce si è ritrovato in mezzo a molte rivalità ma quella trae CMpotrebbe essere la più intensa tra quelle che abbiamo visto. Pearce ha avuto delle difficoltà a controllaree i suoi bollori durante le varie intromissioni di CMvia verso il titolo mondiale dei pesi massimi dello scozzese, tanto che è arrivato addirittura a doverlo sospendere dopo Money in the Bank. Nell’ultimo episodio di “Jim Cornette Drive-Thru” l’exWWE ha elogiato Adam Pearce per il modo in cui si è posto in mezzo a delle stelle di calibro mondiale. Inoltre ha ammirato la sua capacità di aver colto l’occasione per cambiare la sua gimmick di qualche anno fa, che raramente lo vedeva parlare al microfono. Secondo Jim Cornette, Adam sta mostrando il suo vero carattere e sta aggiungendo ancora più intensità a questa rivalità.