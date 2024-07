Volevo vivere la mia vita Hailey Bieber sul perché ha deciso di rivelare la gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da quando è stata annunciata, ladiè sicuramente una delle più seguite dai paparazzi e dai tabloid; ed è proprio questo il motivo per cui la modella e imprenditrice hadi rivelarla pubblicamente, come recentemente spiegato in un’intervista per W Magazine: Onestamente sono stata in grado di tenerla nascostaho avuto la pancia piccola per molto tempo – ha spiegato la fondatrice di Rhode – Non avevo la pancia, davvero, fino a quando non sono stata di sei mesi, quando l’ho annunciato. Ho indossato giacche grandi e roba del genere. Probabilmente avrei potuto nasconderla fino alla fine. Ma non mi piaceva lo stress di non poter godere della miaesteriormente. Mi sentivo come se stessi nascondendo questo grande segreto e non mi sentivo bene.la libertà di uscire ela mia