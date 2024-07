Tassonart e il ’Genius loci’ Mostra diffusa nel borgo Dodici artisti in esposizione opere collocate dappertutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si intitolerà ‘Genius, lo spirito del luogo, la terza edizione dellad’arte, ospitata e pensata a Tassonarla, piccolodel Comune di Tresana, e visitabile dal 26 al 28 luglio dalle ore 10 alle 23. Un titolo eloquente, che vuole racchiudere non solo il tema prescelto per l’appuntamentoco, ma anche l’indirizzo generale degli organizzatori. Il ‘Geniusera, in epoca romana, la divinità preposta a tutelare un certo luogo, per diventare, nella modernità, l’identità di un ambiente nelle sue specificità naturali, ma anche architettoniche, sociali e culturali. Guidati da questo concetto, iche esporranno quest’anno hanno creato delleche ne fossero interpreti e che sarannoovunque: inaspettate tra le volte delle case in sasso, nei giardini e nelle cantine di privati cittadini.