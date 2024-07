Spagna De La Fuente su Morata | Uno dei migliori al mondo negli altri paesi sarebbe un mito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Luis de la, ct della, è intervenuto ai microfoni di Radio MARCA per parlare dell’Europeo vinto di recente: “In Germania vivevamo in una bolla, quindi non abbiamo capito la dimensione della vittoria finché non siamo arrivati qui e abbiamo visto la reazione di tutti gli spagnoli. Il nostro gioco? Per farlo c’è bisogno innanzitutto di una convinzione perché ho visto che il calcio stava andando in un’altra linea di comportamento e di azione. E dopo aver generato quella convinzione bisogna conoscere i calciatori, collocarli nel posto giusto e dare loro la sicurezza di ottenere il miglior risultato possibile“. “Il mani non fischiato a Cucurella? Episodi del genere possono verificarsi in ogni momento della partita. A volte i dettagli sono a tuo favore, altre contro.