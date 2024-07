Sondaggi Meloni vola oltre il 30% Dopo l’intervento dei Berlusconi ecco la situazione fra FI e Lega Mentre il Pd…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il nuovoo politico sullaitaliana realizzato da SWG, uscito ufficialmente sui Tg di La7, presenta alcune interessanti novità. In primo luogo,un paio di settimane in leggero calo sembra essere confermato il feeling fra Giorgiae l’elettorato.l’ottimo risultato delle Europee, FdI riesce infatti a sfondare il muro del 30% nelle previsioni di consenso (+0,3). Una bella boccata d’ossigeno per la nostra Premier, che in questo periodo dsi trova ad affrontare diversi problemi interni e internazionali. Ma la sua linea, a quanto pare, viene premiata con un aumento dei consensi. All’aumento dei voti per FdI corrisponde invece una sia pur lieve diminuzione per il secondo partito italiano, il Pd di Elly Schlein, i cui consensi diminuiscono di un -0,2 (22,8%).