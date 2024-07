Salerno parcheggi irregolari | sanzioni a Portanova e Largo Campo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sta affrontando un problema crescente con le soste, in particolare nelle aree di. Negli ultimi giorni, la polizia municipale ha intensificato i controlli, emettendo numerose multe per. I veicoli in sosta vietata stanno causando disagi alla circolazione e ostacolando il passaggio di pedoni e mezzi di emergenza: ben 752 gli automobilisti sanzionati per sosta vietata nel centro storico dal 30 giugno, come riporta Il Mattino: multe a, piazza Sant’Agostino, via Tasso, e ancora,Abate Conforti e via Duomo. Le autorità locali stanno cercando di contrastare il fenomeno, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme dio per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.