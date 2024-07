Rugby a 7 già sei qualificate ai quarti alle Olimpiadi Ma la Francia rischia grosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ledi Parigi 2024 hanno iniziato a scaldare i motori e a due giorni dalla cerimonia di inaugurazione è iniziato il torneo maschile dia sette. La prima giornata ha visto tutte le squadre giocare due match della fase a gironi, con domani l’ultimo incontro che deciderà idi finale, che si disputeranno in serata. A dare il là al torneo sono state Australia e Samoa, con gli australiani che dopo un difficile avvio si sono imposti per 21-14. Nell’altro match del gruppo B l’Argentina non ha avuto problemi a superare il Kenya per 31-12. Australia che concede il bis anche contro il Kenya, battuto senza troppa fatica per 21-7, così come arriva la seconda vittoria anche per l’Argentina, che regola le Samoa 28-12. Australia e Argentina già aidi finale e che domani si giocheranno il primo posto in classifica nel girone.