Programma di domani Olimpiadi Parigi 2024 | orari 25 luglio italiani in gara tv medaglie in palio

(Di mercoledì 24 luglio 2024), giovedì 25, sarà il Giorno -1 delledi, ovvero quello che precede la Cerimonia d’Apertura, in calendario venerdì 26: spazio alle fasi preliminari di alcuni sport di squadra, quali calcio femminile, rugby a 7 maschile e pallamano femminile, ed ai ranking round di tiro con l’arco. Non verranno quindi assegnate, anche se verranno definite le semifinaliste del rugby a 7 maschile, e finalmente ci sarà l’esordio dell’Italia alle: Chiara Rebagliati, Federico Musolesi, Mauro Nespoli ed Alessandro Paoli saranno innel tiro con l’arco. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.