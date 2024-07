Parigi 2024 | visita al villaggio olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) da, Alessandro Nizegorodcew Ilè il sogno di ogni atleta, da sempre e per sempre. Mettere piede, per poche ore, dove il mondo dello sport si unisce e convive per tre settimane è emozione pura. Gli occhi, ancor prima di passare i controlli, sono rapiti dalle bandiere di Uruguay, Cambogia e Palazzina Team USAIsole Comore, appese sulla palazzina che sovrasta l’ingresso. Kei Nishikori, racchette in spalla, insieme ad alcuni rappresentanti del Team Japan, entra e, come chiunque altro (che sia atleta, allenatore o giornalista), spalanca gli occhi per osservare la magia del. In lontananza, raggiungibile dal ponte che attraversa la Senna, si intravede la palazzina cinese e, accanto, vi sono gli atleti russi (rigorosamente, e ovviamente, senza bandiera).