Pallanuoto | a Parigi 2024 ripiomba l’incubo Covid-19 Colpita la Nazionale femminile australiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi diil-19 ritorna ad occupare le pagine di cronaca. I casi di positività, sempre più frequenti nelle ultime settimane per via del propagarsi di una nuova variante, stanno cominciando a proliferare anche in tanti atleti in procinto di cominciare la rassegna a cinque cerchi, tra cui anche parte delladi. Sono cinque i tamponi positivi attualmente rilevati all’interno della squadra oceanica, pronta a debuttare sabato 27 luglio nel match contro la Cina in programma a partire dalle 20:05. Secondo quanto riportato dal chef de mission Anna Meares i casi sarebbero limitati al roster di; non dovrebbe dunque verificarsi quell’effetto domino che ha messo in seria difficoltà numerosi team durante i primi anni di diffusione del virus.