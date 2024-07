Palinsesti Rai per l’evento in casa della Tv di Stato spesi 161 000 euro dal Comune di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer presentare iRai, nella sedeRai, ildiha speso 161.000: ovviamente suoi, nontv disi è tenuto il 19 luglio, presso il Centro Produzione napoletano di via Marconi. L’organizzazione è stata però affidata ad una società, aggiudicataria dell’appalto bandito da Palazzo San Giacomo. La procedura di affidamento è stata decisa dal, nell’ambito di un protocollo con viale Mazzini. L’accordo èsottoscritto nel dicembre di due anni fa. Prevede la realizzazione di iniziative di collaborazione. Tra le finalità, la progettazione condivisa di piani di comunicazione istituzionali e di promozioneCittà di. In questo contesto rientra la serata di presentazione dell’intera offerta Radiotelevisiva per l’autunno/inverno 2024/2025. Un bis, peraltro, dell’anno scorso.