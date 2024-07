Osimhen il PSG si ritira dalla trattativa Il retroscena – GAZZETTA

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) PSG sicorsa per. Arabia Saudita e Chelsea in agguato. Napoli in attesa, Lukaku pronto. Ultimi aggiornamenti sul mercato. Colpo di scena: Il PSG siUn’importante svolta nel calciomercato del Napoli è stata annunciatadello Sport. Secondo il noto quotidiano sportivo, il PSG avrebbe deciso dirsicorsa per Victor, cambiando drasticamente le prospettive per il futuro del centravanti nigeriano. Latra il club partenopeo e quello parigino sembrava essere in una fase di stallo. Il nodo principale riguardava la cifra del trasferimento, con il Napoli fermo sulla clausola rescissoria di 130 milioni di euro e il club di Al Khelaifi riluttante a investire una somma così elevata. Questa situazione di impasse ha portato il PSG a virare su altri obiettivi, in particolare Kolo Muani e Gonçalo Ramos.