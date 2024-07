Olimpiadi Parigi 2024 Sinner dà forfait | annuncio clamoroso serio problema di salute

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Janniknon prenderà parte alledi. Il tennista italiano ha annunciato il proprioattraverso un post social nel quale spiega il motivo della decisione ai fan., alle prese con alcuni problemi dinelle scorse settimane, ha spiegato di non essersi sentito bene e di essere stato costretto a ricorrere a un consulto medico. Gli è stata diagnosticata una tonsillite e il medico gli ha fortemente sconsigliato di giocare. Il tennista di Sesto Pusteria ha quindi rinunciato alledisottolineando, nel messaggio rivolto ai fan, l’enorme dispiacere di non poter rappresentare l’Italia. Il messaggio di“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene.