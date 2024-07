Olimpiadi Parigi 2024 l’Italia del calcio assente per la quarta volta consecutiva | il ricordo di Pechino 2008

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Oggi, mercoledì 24 luglio, ha preso il via il torneo dialledi. Le squadre partecipanti sono 16, divise in 4 gironi. Le prime due si qualificano ai quarti di finale. L’Europa è rappresentata da 4 squadre, stesso numero anche per l’Africa, due dal Sudamerica e tre dall’Asia. Dopo aver conquistato quattro medaglie consecutive, il Brasile non sarà aper difendere il titolo olimpico. Le favorite alla vittoria finale sono Francia, Spagna e Argentina. L’Argentina si affida a calciatori del calibro di Julian Alvarez e Nicolas Otamendi, più il portiere Rulli. Per la Francia spazio a Lacazette, nella Spagna occhio a Abel Ruiz del Girona. L’ultima formazione deldelnon parteciperà alleper la. L’ultima apparizione risale amentre l’ultima medaglia (di bronzo) è di Atene 2004.