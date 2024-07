Nepios e ASST Papa Giovanni XXIII uniti in due progetti per la salute dei bambini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bergamo. La sanità e la prevenzione partono anche dai primi anni di vita e all’ospedale di Bergamo si continua di questo passo con la partnership, ormai consolidata, tra l’associazione, grazie alla firma di un nuovo accordo per studiare le patologie neurochirurgiche neie il rinnovo del progetto ‘Mediare in Carcere’. Il nuovo accordo, realizzato grazie al sostegno economico di Bcc Milano, intende quindi sostenere l’attività di ricerca dell’unità di neurochirurgia tramite un data manager, il quale realizzerà un registro neurochirurgico delle patologie vascolari cerebrali, oncologiche e traumatiche con la volontà di contribuire alla ricerca delle malattie infantili quali il ‘Moya Moya’, per il quale l’ospedale bergamasco è un punto di riferimento nazionale ed europeo.