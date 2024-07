Napoli-Hermoso colpo di scena | arriva l’annuncio ufficiale del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Importante annuncio del club azzurro sui propri canali social. Ilinterviene a sorpresa sulla questione di calciomercato. Attraverso un comunicatoilpone probabilmente fine alla questione relativa a Mario, difensore svincolatosi dall’Atletico Madrid. Il giocatore è stato più volte accostato al, si è discusso di un suo passaggio a parametro zero in azzurro, anche su esplicita richiesta di Antonio Conte. Mediante un semplice tweet ilha voluto però fare chiarezza e rispondere in toto, nello specifico al quotidiano torinese Tuttosport. Il tweet è semplice e volto a fare chiarezza, la società azzurra ha postato il seguente messaggio: “Tuttosport continua a parlare dial. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Buongiorno e Marin. Il pur bravonon fa parte degli obiettivi del”.