Milanmania | Morata non basta e Fonseca in difficoltà Mercato in ritardo l’Inter non ha insegnato niente|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 17:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Si era detto “Il Milan non prende un allenatore top, ma punterà tutto sulla campagna acquisti”. Ecco, siamo ormai a fine luglio e di questo calcioambizioso e importante, al momento non c’è traccia. È arrivato(ottima operazione, anche se avrei preferito Zirkzee), ma non. Manca ancora molto, mancano anche delle fondamenta: soprattutto il centrocampista centrale, che è di vitale importanza e avrà un peso specifico straordinario nell’economia della squadra. Serve il giocatore in grado di dare equilibrio, di recuperare palloni e di migliorare la fase difensiva, che lo scorso anno è stata pessima. Il Club aveva identificato in Fofana questo calciatore. Arriverà? Vedremo. Ma va detto che c’è