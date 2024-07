Mare di Roma il grido di allarme dei balneari | Destinato ad una stagione buia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ostia, 24 luglio 2024 – Con una missiva rivolta al sindaco di, Roberto Gualtieri, l’intero comparto produttivo e balneare del litoraleno chiede spiegazioni al primo cittadino. “Quella che doveva essere unadi rilancio turistico – si legge in una nota di Confcommercio, Sib, Federe ConfcommercioLitorale sud – rischia di trasformarsi in un funerale delle imprese della balneazione e dell’intrattenimento. La ‘Ostia by night’ un nostalgico ricordo. Siamo a luglio inoltrato e le autorizzazioni non arrivano. Ovvero, non trovano risposta le procedure di richiesta per organizzare, nel rispetto delle regole, esecuzioni musicali ed intrattenimenti danzanti. Risultato: nessuna forma di vita notturna nel Lido di”.