L’ultimo abbraccio della comunità a Giancarlo Panari

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Erano in molti, ieri mattina, nella chiesa parrocchiale di San Martino in Rio, per l’addio a, 64 anni, vinto da una malattia diagnosticata di recente, la scorsa primavera. Un lutto che colpisce anche la locale amministrazione comunale: il figlio Matteo, infatti, è assessore in paese. Pure il sindaco Paolo Fuccio ha voluto porgere le condoglianze ai familiari di, anche a nomelocale., che abitava a Correggio, era da poco in pensione. Aveva lavorato come grafico nel settoreceramica. La famiglia è conosciuta e stimata. Lascia la moglie Giulia, il figlio Matteo, i fratelli Giorgio, Giuliano, Gianfranco e Gabriele, la suocera Natalina e vari altri parenti. Di recente era deceduta la madre. I funerali si sono svolti dalla Casa funeraria Rossi alla chiesa del paese, per poi trasferire il feretro per la cremazione.