Louis Vuitton aprirà il suo primo ristorante italiano a Milano l’inaugurazione è prevista per il 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La maisonVuitton aprirà il suoin Italia in un bellissimo edificio ottocentesco sito in Monte Napoleone 2 all’interno del Palazzetto Taverna Radice Fossati.Vuitton apre il suoin Italia Photo Credits: fashionmagazine.itIl Palazzetto Taverna Radice Fossati, edificio scelto per custodire alcuni tra i marchi più importanti del gruppo francese LVMH come Bulgari, Tiffany e lo stesso Vuitton, ospiterà anche ildella maison: ilin Italia. Lo rivela l’amministratore delegato di Vuitton Pietro Baccari in un’intervista a Il Sole 24 Ore; un’apertura che rappresenta il debutto del marchio di lusso francese nel settore della ristorazione, ed è, quindi, proprio ache nascerà ildella maison.