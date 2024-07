La Chiesa | indulgenza plenaria ai fedeli che prenderanno parte alle funzioni che si svolge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In occasione della quarta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco la quarta domenica del mese di luglio e che avrà come tema “Nella vecchiaia non abbandonarmi”, la Penitenzieria Apostolica concederà l’consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti iche, motivati da vero spirito di penitenza e di carità, il 28 lugliodiverseche siranno in tutto il mondo. Lo stabilisce un decreto firmato dal penitenziere maggiore, il cardinal Angelo De Donatis. Si tratta di una decisione davvero molto significativa.