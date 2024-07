Il brand skincare Indie Lee venduto ad American Exchange Group

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si chiamaLee, ed è undiclean. Dal design minimal e dai prodotti semplici e mirati, si è ispirata alla nuova ondata di marchi di bellezza innovativi. La provenienza è la West Coast, in California. L’idea nasce dalla sua creator, che dopo la diagnosi di un tumore al cervello, ha analizzato la sua situazione. E ha ritenuto che fosse causato da tossine ambientali. Così, ha sviluppato una linea di trattamenti per la pelle con ingredienti puramente naturali, dove tutti i prodotti sono privi di ingredienti sintetici, ma soprattutto hanno formulazioni efficienti e coccolano con aromi freschi e rasserenanti. Il bello di questoè che propone una linea di trattamenti naturali per ogni età e per tutti i tipi di pelle. E non solo: anche il range di prezzo va dai 16 ai 135 dollari (il più costoso è un siero alle cellule staminali).