Guerra contro la barbarbie Netanyahu al Congresso sferza gli Usa applausi e fischi | l' aula si spacca | Video

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il premier israeliano Benjaminè stato accolto da una tempesta dinel cuore pulsante della democrazia americana. Una Capitol Hill blindata ha fatto da teatro allo show del primo ministro di Tel Aviv, con oltre 30 democratici di Camera e Senato che hanno deciso di disertare il discorso del capo di stato. Tra i senatori cassenti anche Patty Murray, presidente pro tempore del Senato, che avrebbe dovuto presiedere dal momento che Kamala Harris, che è anche presidente del Senato, non ci sarà per impegni precedenti. Assente anche la frusta della maggioranza dem al Senato, Dick Durbin, che aveva già annunciato la propria assenza. Dopo i ringraziamenti di rito,ha riutilizzato un concetto caro al politologo americano Samuel Hantington traslandolo in ottica mediorientale. "Uno stra barbarie e civiltà", piuttosto che uno "sdi civiltà".