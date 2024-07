Furti in appartamento scoperta una nuova tecnica che agevola gli scassinatori

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) FIRENZE – Un avviso attaccato sulle porte delle abitazioni affittate a turisti stranieri con sopra scritto in inglese “molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno” è una delle ultime trovate dei ladri d’. In questo modo gli stessi inquilini rendono più agevole il lavoro degliche con una semplice lastra possono aprire in pochi attimi le serrature chiuse senza mandate di sicurezza. A scoprire concretamente all’opera nel capoluogo toscano questo escamotage, è stata ieri pomeriggio (23 luglio) la polizia, che beccato due giovanissimi sospettati di un grosso colpo in unturistico del centro storico in via del Moro.