Elicottero dell’Aeronautica Militare soccorre uomo colto da malore su una nave da crociera

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’intervento è stato effettuato intorno all’una di notte da unHH139B dell’82° Centro SAR di Trapani che ha recuperato l’da unDurante la notte unHH139B dell’82° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Trapani è decollato perre undaa bordo delladaCosta Smeralda, a 240 kilometri dalle coste Siciliane, in pieno Mar Tirreno Meridionale. La richiesta di missione MEDEVAC (Medical Evacuation) è stata attivata dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) su richiesta del MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) della Capitaneria di Porto di Palermo. L’è decollato all’una di notte e dopo 40 minuti di navigazione, ha raggiunto lae iniziato le operazioni di soccorso.