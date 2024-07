E se Victoria Beckham ci avesse svelato qual è l’inspo nail dell’estate?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ci ha regalato innumerevoli momenti di bellezza memorabili. Dal suo celebre taglio “posh”, agli smokey sfumati e alle labbra nude posh. E come sempre, it girl per eccellenza, le sue unghie perfettamente curate, quest’estate, potrebbero averci dato la inspo perfettaNegli anni,è passata dalle unghie corte, nere e lucide che abbinava al suo tubino nero e al caschetto come Posh Spice, alle french manicure che preferiva durante gli anni d’oro delle WAG, fino ad arrivare recentemente a una serie di manicure rosa pallido, ognuna con un piccolo tocco distintivo. Non è un segreto che ultimamentepreferisca indossare unghie lunghe. Già quest’anno ci ha proposto le “strawberry springs” e la sua “matte milk manicure” in una forma lunga, sia essa a mandorla o squadrata.