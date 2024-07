E’ morta la balenottera rimasta stordita nel porto di Talamone il caso ora sarà studiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Orbetello (Grosseto), 24 luglio 2024 – E’lalunga una decina di metri che era entrata,, dentro ilturistico disenza riuscire poi a guadagnare di nuovo il largo. Quella di mercoledì 24 luglio è stata una lunga giornata per le autorità che hanno cercato di salvarla facendole riguadagnare il mare aperto. C’erano i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e studiosi dell’Università di Siena. Per ore si è cercato di portare lafuori dal. Ma a ogni tentativo di farle riguadagnare il mare l’animale si agitava e, con pericolosi colpi di coda, tornava dove era. Nel pomeriggio si è riusciti a portarla in un punto più esterno, sempre vicino alla banchina. Ma lì poi è. “Le sue condizioni sono gravi, ha poca possibilità di salvarsi”, aveva detto la professoressa Letizia Marsili dell’università di Siena.