Dal Parco verde alla Reggia di Carditello nel segno del volontariato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) San Tammaro. Il Club Giovanile Daumar di Barcellona – associazione che promuove e si ispira, nel rispetto del pluralismo, agli insegnamenti di Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei – in visita nel Real Sito di. Una importante iniziativa della Fondazione Real Sito di, nell’ambito del programma dipromosso dall’associazione Un’Infanzia Da Vivere – diretta da Bruno Mazza e associataFondazione con il Sud – neldi Caivano (Napoli), con il supporto della Fondazione Grimaldi. Dal 1958, l’associazione giovanile spagnola valorizza la cultura e la formazione integrale di giovani e ragazzi, fornendo strumenti per lo sviluppo personale, professionale e spirituale, e partendo da una visione gioiosa e cristiana della vita per affermare la santificazione del lavoro professionale e degli impegni quotidiani.