Ciclismo altra frattura per Roglic | in dubbio la Vuelta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arrivano ancora una volta brutte notizie per Primozin quest0 tribolato 2024. Lo sloveno, infatti, dopo essere stato fermo per parecchio tempo a seguito della caduta riportata al Giro dei Paesi Baschi, ha subito un infortunio anche al Tour del France per colpa di un nuovo incidente. Nel corso della dodicesima frazione, infatti, lo sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe era finito violentemente sull’asfalto a pochi chilometri dall’arrivo posizionato a Villeneuve-sur-Lot. Nonostante la caduta il nativo di Trbovlje era stato in grado di tagliare il traguardo, ma i segni di quanto accaduto erano evidenti. Segni e dolore che lo avevano costretto al ritiro. Dopo la conclusione della Grande Boucle il ciclista classe 1989 ha svolto nuovi esami mentre era impegnato nei lavori di recupero al Red Bull Arhlete Performance Center.