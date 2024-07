Carcere di Sollicciano gli ispettori del Ministero sanzionano la direttrice | Celle da bonificare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 – Una sanzione di oltre 25mila euro. Il passaggio degli atti alla procura di Firenze, che aprirà un’inchiesta per i reati contestatigli in quanto datore di lavoro. E poi la scadenza: 90 giorni per sistemare tutto ciò che non va neldi. È il verbale di prescrizione, compilato dagli– inviati dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) – dopo che hanno riscontrato contravvenzioni a leggi per l’igiene o sicurezza sul posto di lavoro (in questo caso il penitenziario fiorentino), allaAntonella Tuoni. Un atto che pesa come un macigno, frutto delle due visite che glidel Dap hanno fatto a metà giugno e a inizio luglio. Secondo quanto riportato, Tuoni non avrebbe osservato gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.