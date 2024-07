Bombino | live a Roma al Villa Ada Festival

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sembra un film la vita di Goumour Almoctar, in arte. Originario del Niger e cresciuto alle porte del Sahara, nella tribù Tuareg Ifoghas di Agadez che lotta da secoli contro il colonialismo e l’imposizione dell’Islam più severo, oggi è la stella del desert blues. Definito dal New York Times “il sultano delle sei corde” e incoronato da Noisey “il più grande chitarrista al mondo”, l’artista sale sul palco diAda domenica 28 luglio con la sua miscela di suoni che passa con abilità dal folk al rock attraversando il blues e il sottogenere “tuareggae” (un’unione tra blues e rock Tuareg con lo stile reggae) di cui è pioniere e precursore. Il suo ultimo album “Sahel”, uscito l’anno scorso per Partisan Records, è senza dubbio il suo lavoro più personale, potente e politico e arriva 5 anni dopo “Deran” (2018) che lo ha reso il primo artista nigerino nominato ai Grammy.