Benedetta Rossi Mondadori compra a peso d’oro la società della food blogger

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il Gruppoha annunciato l’acquisizione del 51%di, famosaitaliana. Questa operazione, del valore di 6,9 milioni di euro, rappresenta una svolta significativa nel settore del& Cooking, consolidando ulteriormente la posizione dicome leader nel mercato dei contenuti culinari. Il Successo diè diventata un’icona nel mondocucina grazie al suo approccio semplice e autentico alle ricette fatte in casa. Il suo blog e canale YouTube “Fatto in Casa da” hanno accumulato milioni di follower, rendendola una dellepiù influenti in Italia. Con oltre 17 milioni di follower sui social media,ha saputo costruire un impero basato sulla passione per la cucina e la condivisione di ricette facili e accessibili a tutti.