Bellucci-Mannarino in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Atlanta 2024

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Mattiadovrà vedersela con Adrianin occasione del secondo turno dell’Atp 250 di, torneo sul cemento outdoor statunitense. Il tennista nato a Busto Arsizio ha superato due turni di qualificazione, battendo Denis Yevseyev e Adam Walton, per poi avere la meglio su Aleksandar Vukic soprattutto in quanto a resistenza fisica: l’australiano si è ritirato all’esordio nel main draw, durante il terzo set. Si alza il livello per, considerando le qualità dell’esperto francesesul veloce; si tratta di una sfida tra tennisti mancini estrosi, dunque sicuramente interessante e ricca di spunti tecnici per gli appassionati. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L’incontro trasi svolgerà, mercoledì 24 luglio, come terzo evento sul Centrale a partire dalle ore 17.00 (dopo Walton-Rinderknech).