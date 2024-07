Balenottera incastrata | Vicenda non legata ai cambiamenti climatici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Talamone (Grosseto), 24 luglio 2024 - “No, non riteniamo che un caso singolo, così al limite, possa essere imputato ai”. Roberto Rutigliano del centro ricerca cetacei di Portoferraio esclude che alla base delladel grosso cetaceo incastrato tra le barche al porticciolo di Talamone, che sta avendo così tanto clamore, possa esserci la variazione climatica. Ma, dunque, che cosa può esser successo all’animale? “È possibile solo fare congetture - riflette Rutigliano -. È certo che un animale in salute non cadrebbe in un tale errore di navigazione, quindi alla base c’è la ricerca di un basso fondale e un disorientamento dato da problemi al sistema di ricezione del biosonar”. Insomma, il sonar biologico utilizzato dal cetaceo può essere andato in tilt a causa dei problemi di salute della