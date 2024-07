Atalanta con l’AZ Alkmaar la partita del cuore di Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bergamo, 24 luglio 2024 – L’sabato sarà in Olanda per la sua prima uscita internazionale. Alle 15 (diretta televisiva su Dazn) la Dea sarà di scena allo stadio AFS, ospite dei padroni di casa del67, quarto classificato nell’ultima Eredivisie e qualificato alla prossima Europa League. Squadra esperta a livello internazionale67, due anni fa protagonista della semifinale di Conference League persa contro il West Ham. Un avversario di valore, peraltro già affrontato dai nerazzurri in un altro test amichevole a Bergamo, vinto per 1-0 dagli olandesi, il 29 dicembre 2022, durante la sosta invernale per i Mondiali in Qatar. L’ex di turno Sarà unaspeciale per Teun, ex di turno, cresciuto nelle giovanili del67 e poi in prima squadra per quattro anni dal 2017 all’agosto 2021 con 136 presenze e 35 gol.