Altre conferme alla Npsg Trading Logistic Resta il palleggiatore Giacomo Materno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continuano ad essere tante lenel teampresieduto dal patron Cananzi conche ha scelto di continuare la propria esperienza con la maglia degli spezzini che militano nel campionato di volley maschile serie B. Il, nato a Lavagna nel 1996, ha iniziato a giocare nel VBC Rapallo dove ha fatto la trafila giovanile fino all’Under 16 per poi trasferirsi in Riva al Golfo sotto la guida di coach Leoni. Contemporaneamente con la prima squadra levantina ha ottenuto la promozione prima in serie D e poi in serie C. Poi è passato all’Admo Lavagna, continuando il giovanilee raggiungendo con l’ U19 le finali nazionali di Chianciano dopo aver vinto titolo provinciale e regionale.