WWE | Logan Paul portato in tribunale dal Comitato Olimpico Internazionale causa in arrivo per lo US Champion?

(Di martedì 23 luglio 2024) Non solo belle notizie per PRIME, la bevanda energetica di, divenuta sponsor WWE recentemente ma al centro di una possibileintentata dal CIO, il, e dal CIP, l’omonimoparalimpico. La problematica sorta riguarda la vendita di una speciale edizione della bevanda dedicata a Kevin Durant (una delle più vendute al momento), con moltissimi riferimenti alla manifestazioni a cinque cerchi, come le parole “Team USA“, “Going for Gold“, “olimpiadi” ed ““, che hannoto la rabbia dei rappresentanti della manifestazione sportiva più importante al mondo. Secondo il report della CBS, il CIO crede che PRIME abbia agito in malafede e ha inviato all’azienda un cease and desist, non recepito per il momento da PRIME.