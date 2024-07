WWE | Bron Breakker sfiderà Sami Zayn per il titolo a SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Nelle scorse settimane abbiamo visto l’interesse diverso la cintura del campione Intercontinentale che al momento è ancora in possesso diha già avuto una possibilità durante Money in the Bank dove peròha avuto la meglio. Durante l’ultimo episodio di RAW trasmesso ieri,e Ilja Dragunov si sono scontrati in un match molto combattuto in cui il vincitore avrebbe poi sfidatoper ilRound 2 Durante l’incontro,ha effettuato una spear a bordo ring verso il suo avversario e la testa di Dragunov ha sbattuto contro l’apron.è stato proclamato il vincitore e i medici si sono prontamente recati verso l’avversario per controllarlo. E’ stato quindi poi confermato che aavremocontroper ilIntercontinentale.