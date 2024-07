Vshorad il mini missile antiaereo portatile dell' esercito italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) La multinazionale Mbda ha presentato per la prima volta al Farnborough International Airshow, in corso nel Regno Unito, la nuova soluzione Manpads (Man Portable Air Defense System)(Very Short Range Air Defence), ovvero unin fase di sviluppo per l'e pronto per essere commercializzato anche all’estero. Il nuovoè un intercettore supersonico del tipo “spara e dimentica”, equipaggiato con un sistema di ricerca dotato di capacità di elaborazionee immagini. Esso può prendere di mira velivoli, elicotteri e piccoli droni. Il suo design consente una facile integrazione sia sui veicoli attuali usati dai nostri militari (come lo Vtlm2a Idv, equipaggiato con torretta Leonardo, sia su veicoli futuri dotati di torrette automatizzate.