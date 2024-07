Un carcere al collasso | ogni mese 300 ingressi in più non sorprende visti i nuovi reati del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Siamo tre detenute in cella. Il bidet viene usato sia per lavarci che per pulire le stoviglie. Le docce sono in comune e ne funziona solo una su due per 15 detenute in sezione. Siamo invase da blatte e formiche. Dal bidet fuoriescono i topi. I materassi sono pieni di muffa. Spesso e volentieri siamo senza acqua e luce. I ventilatori li abbiamo comprati a nostre spese. Non abbiamo mai accesso alla biblioteca. Non ci sono corsi da frequentare. Non c’è nessuna attività”. Questa la testimonianza arrivata ad Antigone da alcune donne detenute. Non un caso isolato, come si può leggere nel dossier dal titolo “Le carceri scoppiano”, presentato questa mattina dall’associazione Antigone. Comedi luglio, Antigone fa il punto sulla situazione delle carceri nella prima metà dell’anno. Le carceri scoppiano sempre di più: al 30 giugno 2024 si contavano 61.480 persone detenute per 51.