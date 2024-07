Tufara Valle conclusi i Festeggiamenti in onore Santa Patrona Maria Santissima del Carmine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiPresso la Parrocchiadelin, guidata dal Parroco Don Albert Mwise, sonoi Solenniindelladel. Una festività molto sentita e partecipata dai territori limitrofi e dalla locale comunità, che seppur divisa geograficamente in due province e cinque comuni, è unita dall’amore verso la Chiesa e la Beata Verginedel Carmelo. Dopo il sacro novenario iniziato lunedì 8 luglio con al mattino in Parrocchia l’Adorazione Eucaristica e le lodi, in serata alle 18.30 il Santo Rosario e alle 19.00 laMessa è stata celebrata in diverse zone e contrade del paese. Domenica 14 luglio alle ore 21.00 la preghiera si è sviluppata con l’adorazione sotto le stelle e l’imposizione dello scapolare.